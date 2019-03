Sénégal : 245.230 onces d’or produits en 2018

La production aurifère du Sénégal au terme de l’année 2018 s’est établi à 245.230 onces, selon les données de la Compagnie minière Téranga Gold Corporation.Par rapport à son niveau de 2017 (233.266 onces d’or), cette production aurifère s’est accrue de 5,12%.

Depuis 2015, la production aurifère est en constante hausse, passant de 182.283 onces à 216.412 onces en 2016, puis 233.266 onces en 2016 et 245230 onces un an plus tard.



Selon la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) l’ embellie notée en 2018 est la résultante d’une combinaison de facteurs. « L’exploitation a porté sur des sites à forte teneur, dans un contexte de hausse de la demande mondiale », avance cette structure. Ainsi, le dernier rapport du World Gold Council (WGC), cette demande a progressé de 4% en 2018, dopée par la forte hausse des achats des banques centrales (plus 74%), au regard des tensions géopolitiques accrues, de la volatilité des marchés financiers et des craintes de ralentissement de la croissance du PIB mondial



En perspectives, avec une capacité de traitement de l’usine dépassant à nouveau les 4 millions de tonnes de minerai par an, les exploitants au Sénégal escomptent un avenir plus radieux et une croissance plus soutenue en 2019 compte tenu de leurs ambitions d’étendre la production sur une ceinture aurifère plus prometteuse. Ainsi, en 2019, la production pourrait franchir la barre des 250 000 onces d’or.

Toutefois, ces objectifs de production pourraient être affectés avec les vacillations des cours de l’or sur le marché international, le tumulte politique en Europe engendré par le Brexit et d’éventuels incidents mécaniques à la mine.