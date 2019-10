Sénégal : 30 collectivités territoriales nommées pour le 2ème prix d’excellence du leadership local

Au total, 30 Collectivités territoriales du Sénégal sont nommées pour la deuxième édition du Prix d’Excellence du Leadership Local (PELL), dont la phase finale de la compétition se tiendra les 21 et 22 novembre 2019 au Grand Théâtre de Dakar, a appris AP auprès des organisateurs.« Sur les 125 candidatures de Collectivités territoriales, 30 ont été retenues pour la phase finale », a annoncé récemment à Dakar, Bachir Kanouté, Coordonnateur d’Enda Ecopop, au cours d’un point de presse de publication des résultats de la deuxième édition du PELL.

Selon lui, ces candidatures ont porté sur les différentes catégories du Prix d’Excellence du Leadership Local (PELL), à savoir « Efficience budgétaire, Transparence et Reddition des comptes, Inclusion, Egalité et Equité, Territorialisation des politiques et Agendas internationaux de développement, Solidarité et Assistance aux communautés vulnérables, et Participation et Engagement des citoyens et des communautés.

S’agissant des journalistes et communicants, six sont retenus parmi les 16 candidats, alors que trois doctorants sont sommés sur 12 postulants.

« Le prix initié par Enda Ecopop en partenariat avec le ministère des Collectivités territoriales, s’inscrit dans le cadre des recommandations de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, gouvernance local et du développement local, adoptée par les Chefs d’Etat en juin 2014 à Malabo (Guinée Equatoriale) », a rappelé Bachir Kanouté.