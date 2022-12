Sénégal : 500 milliards F CFA sur la période 2023-2025 pour Tambacounda

À l’occasion du Conseil des ministres délocalisé, le président Macky Sall a validé le Programme d’investissements prioritaires ajusté de cette région de l’Est du Sénégal.La Gouvernance de Tambacounda a accueilli le gouvernement. Ce Conseil des ministres, tenu mercredi, constitue le point d’orgue de la tournée économique du chef de l’État dans la plus grande région du Sénégal.

Dans le communiqué sanctionnant cette rencontre hebdomadaire, Macky Sall « a rappelé à son gouvernement la nécessité d’asseoir, sur l’étendue du territoire national, les bases d’un développement durable à partir des potentialités et de l’expression des besoins territoriaux en termes d’investissements publics et privés ».

Après avoir effectué une évaluation exhaustive des investissements de l’État à Tambacounda sur la période 2013-2022, tenu compte des avancées significatives constatées et des besoins sectoriels révélés par les acteurs territoriaux, le successeur d’Abdoulaye Wade (2000-2012) a mis en avant 17 orientations.

On peut notamment citer « le renforcement de la sécurité et du désenclavement de la région, l’accélération de la relance des chemins de fer avec l’édification d’un port sec et/ou d’une gare des gros porteurs à Tambacounda, la réalisation de l’Université du Sénégal oriental, la construction des hôpitaux de Tambacounda et Bakel, la reconstruction et la modernisation des aéroports de Tambacounda, Simenti et Bakel ».

En outre, il y a « le développement de l’élevage et des activités agropastorales, la préfiguration de la création de l’Agropole Est et d’un Domaine agricole communautaire (Dac) à Koumpentoum, l’intensification de l’industrialisation de la région, la préservation des ressources forestières et des écosystèmes (notamment ceux du Parc Niokolokoba, structure écologique et touristique dont le mode de gouvernance devra évoluer vers un Partenariat Public-Privé) et la valorisation optimale des ressources minières (émergence d’un hub minier) ».

Le coût de l’exécution de l’ensemble des décisions, entre 2023 et 2025, est chiffré à 500 milliards F CFA. Ce jeudi, Macky Sall présidera la Journée nationale de l’Elevage à Tambacounda.