Sénégal : 9459 entreprises nouvellement créées en février

Le nombre d’entreprises et associations nouvellement immatriculées au numéro d’identification nationale des entreprises et associations (NINEA) s’est établi à 9459, au terme du mois de février 2019, a appris jeudi APA auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Par rapport au mois de janvier 2019, où il s’établissait à 4648 le nombre d’entreprises et associations nouvellement immatriculées connait une forte progression de 103,50%.

Ces structures sont composées majoritairement d’entreprises individuelles avec un nombre de 7864 contre 3862 en janvier 2019. Avec un nombre total de 663 contre 302 en janvier 2019, les groupements d’intérêt économiques (GIE) viennent en deuxième position des nouvelles immatriculations, suivies des sociétés à responsabilité (474 contre 246 en janvier).

Les autres formes juridiques d’entreprise viennent en troisième position avec 428 immatriculations contre 228 au mois précédent.

Les sociétés anonymes totalisent le plus petit nombre d’immatriculation au NINEA avec seulement 30 entreprises contre 10 en janvier 2019.