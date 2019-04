Sénégal : atténuation de la contraction de l’activité économique

La contraction de l’activité économique hors agriculture et sylviculture au Sénégal, entamée en janvier 2019 avec moins 14,8%, s’est considérablement atténuée en février 2019 avec moins 3,0%, en rythme mensuel, indique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) dans une note reçue samedi à APA.« Ce repli est imputable au secondaire (moins 10,0%), au tertiaire (moins 2,3%) et au primaire (moins 8,1%) », explique la DPEE, soulignant, toutefois, que sur la même période l’administration publique a crû de 9,9%.

En revanche, sur une base annuelle, la croissance de l’activité économique est ressortie à 6,4% en février 2019 à la faveur de l’administration publique (plus 13,9%), du tertiaire (plus 4,6%), du secondaire (plus 4,1%) et du primaire (plus 9,1%).