Sénégal : baisse de 4,6% de la production industrielle

L’activité industrielle au Sénégal a enregistré une baisse de 4,6% au mois de septembre 2019 comparé au mois précédent, a appris APA jeudi Auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Selon l’ANSD, cette chute est relativement imputable à une contreperformance notée dans les activités de production des industries des matériaux de construction (-20,1%), extractives (-12,2%), mécaniques (-5,8%), chimiques (-3,6%), du papier et du carton (-2,2%) et de production d’énergie (-1,7%).



Ce retrait est, cependant, atténué par un bon comportement de l’activité de production des industries alimentaires qui a enregistré une progression de 10,8% durant la période sous revue. Par ailleurs, l’arrêt de la production des industries textiles et du cuir amorcé en avril 2019 s’est poursuivi.