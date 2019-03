Sénégal : baisse des prix de production industrielle en janvier

Les prix de production industrielle au Sénégal ont enregistré une baisse de 1,8% au mois de janvier 2019 comparés au mois précédent, a annoncé vendredi l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).« Cette variation est imputable à la réduction des prix de productions dans les industries chimiques (moins 5,5%), de production d’énergie (moins 2,7%), alimentaires (moins 1,0%) et des matériaux de construction (moins 0,5%)», explique l’ANSD.

Toutefois, cette structure a été noté une augmentation des prix de production dans les industries mécaniques (plus 2,9%). De leur côté, les prix de production dans les industries extractives, textiles et du cuir, du papier et du carton, ainsi que ceux des autres industries manufacturières n’ont pas connu de variations sensibles durant la période sous revue.

En glissement annuel, les prix de production industrielle ont progressé de 1,4% par rapport à leur niveau de janvier 2018.