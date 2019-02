Sénégal : démarrage du vote pour la présidentielle

Le scrutin pour le premier tour de l’élection présidentielle au Sénégal a démarré ce dimanche à 8h locales (GMT) dans plusieurs bureaux de vote de Dakar, ont constaté les différents reporters de APA dans la capitale sénégalaise.Ainsi, jusqu’à 18h, moment de fermeture officielle des bureaux de vote, les 6.683.043 Sénégalais inscrits sur les listes électorales vont s’acquitter de leur droit civique pour départager les cinq candidats qui briguent leurs suffrages.

Candidat à un second mandat, le président sortant, Macky Sall, qui se présente sous la bannière de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » (BBY, majorité présidentielle) fait face à quatre opposants : El Hadj Issa Sall (Parti de l’unité et du rassemblement, Pur), Idrissa Seck (coalition Idy 2019), Madické Niang (coalition Madické 2019) et Ousmane Sonko (coalition Sonko 2019).

Dans le détail, les 6.683.043 Sénégalais inscrits sur les listes électorales se répartissent ainsi : 6.373.451 électeurs qui voteront dans le pays et les 306.592 autres électeurs de l’étranger qui accompliront leur droit civique dans leur pays de résidence. Pour ce faire, ceux restés au pays ont à leur disposition 14.651 bureaux de vote contre 746 ouverts à l’intention des Sénégalais de la diaspora.

Le scrutin est surveillé par 5002 observateurs électoraux étrangers et nationaux, émanant de 41 missions d’observation accréditées par le ministère de l’Intérieur.