Sénégal: divers sujets au menu de la presse

Les quotidiens sénégalais, parvenus ce samedi à APA, traite d’une diversité de sujets allant de la marche contre la vie chère de la société civile aux Locales.Walfadjri Quotidien et L’AS sont revenus sur la faible mobilisation notée lors de cette marche de la société civile contre la « vie chère » au Sénégal. « Comment l’Etat a tout gâché » titre Walf qui ajoute que « malgré l’autorisation du Préfet, la marche, hier, des mouvements de la société civile et des partis politiques n’a pas attiré du monde ».

L’AS souligne que la société civile accusent le préfet dans cette faible mobilisation à cause de l’autorisation tardive accordée le préfet » souligne le journal.

Le Quotidien parle de « pari perdu de la mobilisation » la société civile. « La mobilisation n’a pas été fameuse. Il n’y avait pas beaucoup de monde » note le journal.

Au chapitre politique, Sud Quotidien consacre sa Une sur les élections locales du 23 janvier 2022. Le journal évoque les investitures dans la région de Ziguinchor. Plusieurs ténors de la mouvance présidentielle comme Abdoulaye Baldé, le maire sortant, Benoît Sambou, Seydou Sané et Doudou Ka se sont positionnés, d’où les risques de friction qui annoncent un « choix risqué » de Macky Sall.

La Casamance reste un enjeu stratégique pour le pouvoir et aussi l’opposition dont le chef de file Ousmane Sonko, se positionne de plus en plus pour une candidature à la mairie.

EnQuête qui a consacré un dossier sur la question parle de « chemin semé d’embûches » pour le leader du parti Pastef/Les Patriotes, qui doit faire avec le « Plan Marshall » de Macky Sall qui multiplie « les initiatives dans la région ». La politologue Moussa Diaw, souligne dans le journal, la nécessité pour Ousmane Sonko d’avoir une « base politique » et de contrôler « une grande ville ».

L’Observateur dans cette mouvance des élections locales informe que le

« Parti socialiste est prêt à déposer sa caution à son propre». Allié historique de Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir, le PS matérialise une volonté émise par ses militants auprès du secrétaire général national Aminata Mbengue Ndiaye.

En sport, Stades et Record guettent le 100e but de Sadio Mané en Premier League. L’attaquant des Lions qui flambe en Angleterre peut atteindre ce record contre Watford d’Ismaila Sarr.