Sénégal : hausse de 11,4% du secteur primaire

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) au Sénégal s’est conforté de 11,4% en variation mensuelle au terme du mois d’avril 2019 comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Cette performance est attribuable essentiellement au sous-secteur de la pêche qui enregistre une forte hausse de 37,8%. Le sous-secteur de l’élevage a aussi, bien que modestement (plus 1,8%) participé à cette performance.

Sur un an, le secteur primaire s’est également consolidé de 15,6%, durant la période sous revue, respectivement porté par la pêche (plus 28,5%) et l’élevage (plus 10,2%).