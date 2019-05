Sénégal : hausse de 1,5% de l’activité industrielle en mars

L’activité industrielle au Sénégal a connu, au mois de mars 2019, une hausse de 1,5% de sa production, comparée au mois de février 2019 où elle avait enregistré une chute, rapporte le site d’information de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) visité lundi à APA.Cette performance est relativement portée par les activités des industries mécaniques, extractives, du papier et du carton, de production d’énergie et alimentaires, explique l’ANSD, précisant que cet accroissement a, toutefois, été atténué par un déclin de l’activité des industries textiles et du cuir, chimiques ainsi que des matériaux de construction.

La stabilité de l’activité de production des autres industries manufacturières amorcée depuis le mois de mars 2018 s’est, quant à elle, poursuivie. En référence au mois de mars 2018, l’activité industrielle s’est contractée de 6,2%.

La production totale au cours du premier trimestre 2019 s’est améliorée de 0,5% comparée à celle de la période correspondante de l’année précédente, conclut l’ANSD.