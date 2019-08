Sénégal : Hausse de 527 milliards de FCFA de la masse monétaire en mai

La masse monétaire du Sénégal a connu une augmentation de 526,90 milliards de FCFA (environ 895,730 millions de dollars) au terme du mois de mai 2019 comparé à la même période de l’année 2018, a appris samedi APA auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Cette masse monétaire s’est établie à 5366,3 milliards de FCFA durant la période sous revue contre 4839,40 milliards de FCFA au mois de mai 2018, soit une progression de 10,9% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Cette situation est occasionné principalement par les dépôts transférables (plus 13,7% à 2468,8 milliards de FCFA) et la circulation fiduciaire (plus 12,7% à 1275,2 milliards de FCFA). Les autres dépôts inclus dans la masse monétaire ont aussi contribué, bien que faiblement à l’augmentation de la masse monétaire (plus 5,6% à 1629,3 milliards de FCFA).

Comparé au mois d’avril 2018 où elle se situait à 5261,5 milliards de FCFA, la masse monétaire du Sénégal a connu une augmentation de 104,8 milliards de FCFA en valeur absolue.