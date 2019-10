Sénégal : hausse de 9,6% de la production d’électricité de la SENELEC

La production brute d’électricité de la société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) durant le mois de juillet 2019 s’est renforcée de 9,6% par rapport au mois précédent, a appris APA lundi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Cette production s’est établie à plus de 400.000 mégawatt/heure (MWH) durant la période sous revue contre plus de 350.000 MWH en juin 2019.Par ailleurs, elle est ressortie à 9,7% par rapport à la période correspondante de l’année 2018.

Sur un autre registre, l’ANSD note que la production industrielle du Sénégal, captée à travers l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI), est marquée, en juillet 2019, par une progression de 2,6% en variation mensuelle. Elle s’est également accrue de 4,5% par rapport au mois de juillet 2018.