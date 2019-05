Sénégal : hausse de l’activité économique en mars

L’activité économique hors agriculture et sylviculture a enregistré une hausse de 7,1% au mois de mars 2019 après deux mois consécutifs de repli (-14,8% et -3% respectivement en janvier et février 2019), a appris APA mardi au niveau de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon la DPEE, l’embellie relevée au mois de mars est à lier à la « bonne progression d’ensemble des secteurs primaire (plus 9,3%), secondaire (plus 11,3%), tertiaire (plus 5,7%) et de l’administration publique (plus 3,6%) ».

Sur une base annuelle, la tendance haussière de l’activité économique s’est poursuivie avec une croissance de 4,8%. Elle est principalement tirée par le secteur tertiaire (plus 6,1%) et le secteur secondaire (plus 5,6%).