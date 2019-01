Sénégal : hausse des créances intérieures en octobre 2018

L’encours des créances intérieures des institutions de dépôts du Sénégal a connu une hausse 567,30 milliards de FCFA (environ 964,410 millions de dollars) au terme du mois d’octobre 2018 comparé à la même période de l’année 2017, a appris mardi APA auprès de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).Cet encours est passé de 3906 milliards de FCFA en octobre 2017 à 4473 milliards de FCFA un an plus tard, soit une progression de 14,5% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Cette embellie est essentiellement imputable aux créances sur les autres secteurs de l’économie qui sont passées de 3611,30 milliards de FCFA en octobre 2017 à 4191 milliards de FCFA un an plus tard (plus 16,1%).

Quant aux crédits détenus par les institutions de dépôts sur l’administration centrale, ils ont enregistré une contraction de 4,2% à 282.30 milliards de FCFA contre 294,70 milliards FCFA en octobre 2017.