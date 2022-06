Sénégal : hausse du prix de l’essence à la pompe

À compter du 5 juin 2022, le prix du carburant super passera de 755 FCFA à 890 FCFA/litre, soit une augmentation de 135 FCFA.L’arrêté du ministère du Pétrole et des Énergies rendu public ce samedi précise que les prix à la consommation des autres produits pétroliers comme le gasoil pour véhicules ne connaissent pas de hausse. Ceux-ci restent au niveau fixé par l’arrêté n°013303 du 27 mai 2022 et indiqué dans la structure des prix du 28 mai 2022, déjà communiquée.

En procédant à ce réajustement du prix de l’essence, Dakar emboîte le pas à d’autres pays de la sous-région qui ont déjà revu à la hausse les prix de ces combustibles. C’est le cas notamment de la Côte d’Ivoire et de la Guinée qui, comme le Sénégal, justifient cette revalorisation par la conjoncture internationale marquée par la guerre en Ukraine et l’embargo occidental sur le pétrole russe. Cela a engendré une flambée du prix du baril du Brent qui coûte à ce jour plus de 120 dollars.