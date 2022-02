Sénégal: la crise scolaire et politique au menu de la presse

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent sur une diversité de sujets dominés par la crise scolaire et le débat sur la tenue ou non des élections législatives prévues en juin.Sud Quotidien titre sur les grèves répétitives des syndicats d’enseignants qui sont « en mouvement constant d’humeur », plongeant ainsi l’école « dans la tourmente ». Le journal pointe l’Etat, « incapable de respecter les accords signés avec les syndicats ».

EnQuête s’intéresse aussi à la crise scolaire et note que « l’école (est) en ébullition », ajoutant que les syndicats d’enseignants demandent la « révision du système de rémunération ». Le journal souligne que c’est « l’indemnité de 400 mille » accordée par l’Etat aux inspecteurs et contrôleurs du travail qui « crée la discorde ».

« L’école publique dans la rue », titre Vox Populi, notant que « les élèves marchent partout pour exiger d’être enseignés ». En victimes collatérales, les écoles privées font les frais du malaise des élèves du public, rapporte Sud Quotidien.

En politique, Le Quotidien titre sur « le nouveau défi de Wallu », une coalition portée par le Parti démocratique sénégalais (PDS) lors des dernières Locales. Les partisans de l’ex-président Abdoulaye Wade « veulent imposer une cohabitation à Macky » Sall par une « union de l’opposition pour les Législatives ».

A propos de ces élections prévues en juin prochain, Walf Quotidien indique que « ça fleure bon le report ». De son côté, L’AS rapporte « les notes discordantes des experts » sur la question.

Sur la criminalisation de l’homosexualité, L’Observateur indique que Moustapha « Niass mousse le débat ». Le journal rapporte « les termes jugés ambigus de la lettre du président de l’Assemblée aux députés porteurs de la proposition de loi ».

Sur la CAN 2021, Stades fait focus sur « Sadio Mané, l’indispensable des Lions », « impliqué sur 7 des 12 derniers buts en CAN ». Selon le quotidien sportif, il est le meilleur buteur et passeur sous le sélectionneur Aliou Cissé et « un exemple pour les jeunes générations ».