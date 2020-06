Sénégal: la Croix rouge salue l’engagement communautaire contre la Covid-19 à Vélingara (sud)

Le président du comité départemental de la Croix rouge sénégalaise de Vélingara (sud), Hamady Gano, salue l’engagement communautaire contre la Covid-19 dans cette localité qui, à son avis, mobilise religieux, mouvements de la jeunesse, autorités administratives et sanitaires et journalistes.« (…) nous sommes optimistes dans la mesure où nous constatons véritablement un engagement communautaire pour combattre la Covid19. Dans le département de Vélingara, les leaders religieux, les mouvements de la jeunesse, les autorités administratives et sanitaires et la presse tous se sont mobilisés pour maîtriser très vite cette pandémie », a dit M. Gano dans un communiqué reçu à APA.

Dans ce département frontalier avec la Gambie, la République de Guinée et la Guinée Bissau, la Croix rouge dit sa satisfaction par rapport à l’attitude des populations locales qui « ont beaucoup changé dans leurs comportements face à la riposte contre la pandémie surtout dans les marchés hebdomadaires et au niveau des frontières ».

Toutefois, indique Hamady Gano, « il faut encore beaucoup de vigilance surtout pour ceux qui nous viennent des pays voisins ».« Quand le coronavirus a commencé en Chine, nous avions déjà pris les devants en partageant fréquemment des informations sur ce qu’est cette maladie, ses symptômes, son mode de transmissions, la manière de se protéger et comment éviter sa propagation », a dit Hamady Gano.

Il a ajouté : « Nous avons démarré nos activités de sensibilisation sur le terrain avant même qu’il y’ ait des cas déclarés au Sénégal et ce jusqu’à nos jours et ceci malgré nos maigres moyens ».

Selon lui, au début de la pandémie qui a infecté le département de Vélingara par un cas importé venant de la République de Guinée, la Croix rouge a entrepris plusieurs initiatives dont l’installation de tentes d’isolement aux frontières pour la surveillance et la prise de température, la mise en place de lave-mains traditionnels dans 25 familles vulnérables, 54 daaras (écoles coraniques » et dans certains lieux publics à fortes affluences.