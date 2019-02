Sénégal : l’activité économique fortement boostée

Après une légère hausse de 2,9% au mois de novembre 2018, l’activité économique (hors agriculture et sylviculture) au Sénégal a été fortement boostée, enregistrant une progression de 12,5%, en rythme mensuel, au mois de décembre 2018, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Selon cette structure, l’embellie a été particulièrement portée par le secteur secondaire qui enregistre une progression de 9,9%. Quant au secteur tertiaire (plus 2%) et primaire (plus 13,3%), ils se sont également bien comportés.

Sur une base annuelle, la croissance de l’activité économique hors agriculture et sylviculture est ressortie à 8,8%, durant la période sous revue, à la faveur d’une bonne évolution d’ensemble du tertiaire (plus 6,7%), du secondaire (plus 5,9%), du primaire (plus 11,5%) et de l’administration publique (plus 8,8%).