Sénégal : l’ADEPME doublement certifiée

L’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) a reçu, vendredi, du bureau de contrôle Veritas, la double certification ISO 9001 et ISO 27001 portant sur la qualité et la sécurité des systèmes d’informations.C’est l’aboutissement d’un processus entamé depuis 2019. A l’époque, l’ADEPME s’était lancée dans une démarche de mise en place d’un Système de Management Intégré Qualité/Sécurité de l’Information (SMQ-SI) et de la double certification associée ISO 9001, 27001.

Pour l’agence, l’objectif était de disposer pour les entreprises et l’écosystème entrepreneurial du Sénégal, voire de la sous-région, d’un outil unique en Afrique aux standards internationaux pour l’évaluation et le suivi réévaluation des entreprises basé sur la mesure de la performance. C’est désormais chose faite.

« Relever le défi des PME/PMI pour qu’elles soient performantes c’est aussi de gagner davantage la confiance des partenaires financiers et non financiers », a déclaré le directeur général de l’ADEPME, Idrissa Diabira, après avoir reçu les deux certifications.

La certification est une activité par laquelle un organisme reconnu, indépendant des parties en cause, donne une assurance écrite qu’une organisation, un processus, un service, un produit ou des compétences professionnelles sont conformes à des exigences spécifiées dans un référentiel.

La certification ISO 9001, référentiel du système de management de la qualité, est un passeport international qui démontre la capacité de votre entreprise à délivrer un service conforme aux attentes de vos clients, a expliqué le directeur général du Bureau Veritas Sénégal, Malick Diop.

La certification ISO 27001 est quant à elle un référentiel du management des systèmes d’informations qui démontre la capacité d’une entreprise à lutter efficacement contre les risques telle que la perte des données, la cybercriminalité, les attaques à l’image et les conséquences financières y résultant, a-t-il poursuivi.

« Délivrés sur la base de référentiels internationaux reconnus, ces certificats participeront au renforcement du rayonnement de l’ADEPME et à la valorisation de ses actions au profit de ses partenaires », a affirmé MAlick Diop.

Le défi de l’agence reste désormais le maintien du niveau de performance qui lui a valu ces distinctions. « Maintenant que vous avez passé le cap de la certification, le challenge qui vous attend réside dans son maintien. Ceci n’est pas la fin, mais le début d’une autre ère », a souligné M. Diop.

Pour le DG de l’ADEPME, « les démarches qualités sont des démarches d’amélioration continue. A partir du moment où vous y êtes, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que l’objectif c’est à chaque de vous évaluer, de regarder les écarts, de les corriger, d’ajuster votre management et de vous adapter ».

C’est pourquoi, a-t-il indiqué, « notre enjeu ce n’est pas simplement de bien faire, mais c’est d’être en mesure de faire à la hauteur des attentes extrêmement importantes que l’on a au Sénégal et dans la sous-région. »

L’équipe de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises va désormais œuvrer pour une mise à l’échelle de ces certifications afin que « toutes les PME du Sénégal puissent être profilées pour un meilleur pilotage de ces entreprises », a fait savoir le responsable du SMQ-SI de l’agence, Dr Soyibou Ndao.