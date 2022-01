Sénégal : lancement des travaux du port de Ndayane

L’infrastructure destinée à décongestionner le port de Dakar va coûter 3000 milliards FCFA.Le Sénégal veut retrouver sa place de leader portuaire en Afrique de l’Ouest. Avec le port multifonctionnel de Ndayane, dont la première pierre a été posée, lundi soir, par le chef de l’Etat Macky Sall, Dakar veut aussi avoir une meilleure position sur les routes du commerce maritime mondial.

Prévue sur une superficie 1200 hectares, l’infrastructure aura un terminal de conteneur de 300 hectares, un chenal maritime de 5 km et la construction d’une profondeur de 18 m dimensionnée pour accueillir des post-Panamax (navires de dimensions maximum) et des navires de 336 m de long. Elle va coûter 3000 milliards FCFA financés par l’entreprise émiratie Dubaï Port World (DPW).

« Avec ce port, nous allons relever trois défis », à savoir décongestionner le port de Dakar et ses environs, donner une impulsion au transport de marchandises, et développer la logistique et le fret maritime au Sénégal, a indiqué Macky Sall.

Se focalisant sur l’importance du port en eaux profondes de Ndayane, situé sur la Petite Côte, il a rappelé que 95 % des échanges commerciaux de son pays, 80% des hydrocarbures et 65% des autres trafics du Mali passent par le port de Dakar.

A propos de la société chargée de la gestion du terminal à conteneurs du port, le président Sall a affirmé : « Nous en sommes actionnaires à 40 %, et DP World à 60 % ».

Quelque 25.000 emplois vont être créés pour la première phase des travaux du port de Ndayane contre 100.000 à 250.000 employés à long terme.