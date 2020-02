Sénégal : lancement d’un réseau de Think Tanks sur le pétrole et le gaz

Le réseau sénégalais des Think Tank appelé « SenRTT » a été lancé, mardi à Dakar, par une vingtaine d’institutions de recherche dont l’Initiative prospective agricole et rurale (Ipar), a appris APA auprès de ses initiateurs.« A l’occasion de la célébration en 2018 de la journée internationale des Think Tanks, IPAR, le Bureau Prospective Economique (BPE) et Enda Tiers Monde avaient reçu mandat de travailler à l’émergence d’un réseau de centres indépendants de recherche sur les politiques au Sénégal », informe un communiqué de presse de l’Ipar, soulignant que le processus a débouché sur la mise en place du réseau regroupant une vingtaine d’institution.



Selon notre source, le réseau ainsi créé a pour objectif de renforcer la collaboration entre les différents Think Tanks dans la production, le partage et la diffusion de connaissances en vue d’influencer les politiques publiques.



« Il s’agit, note le texte, de contribuer à la promotion de politiques publiques fondées sur des données probantes. L’atteinte de ces objectifs requiert une mutualisation des efforts. Tel est le défi que se propose de relever le réseau ».



Justifiant la création du réseau « SenRTT » en marge d’un panel axé sur la « Gouvernance des ressources pétrolières et gazières : état du débat et perspectives », Dr Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de l’Ipar a affirmé : « Il y a un débat passionné au Sénégal avec la découverte du pétrole et du gaz. Le pétrole et le gaz font l’objet d’une attention de la part des populations. C’est pourquoi, en tant eu chercheurs, nous voulons apporter notre contribution à ce débat ».