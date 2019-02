Sénégal : le revenu national brut disponible s’élève à 12 960 milliards f cfa

Le revenu national brut disponible (RNBD) du Sénégal s’est élevé à 12.960 milliards de FCFA (environ 22,032 milliards de dollars) au terme de l’année 2017, a appris APA vendredi auprès de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).Ce RNBD constitue le revenu global de la nation obtenu par la somme du produit intérieur brut (PIB) et des revenus nets reçus de l’extérieur. Il est affecté à la consommation finale nationale et à l’épargne nationale.

Par rapport à l’année 2016 où il s’établissait à 12.048 milliards de FCFA, le RNBD du Sénégal connait une augmentation de 911,8 milliards de FCFA en valeur absolue (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Rapporté par tête, ce revenu est en progression de 4,4% en 2017, se situant à 850.000 FCFA par habitant.

Les données de l’ANSD renseigne que le RNBD par habitant est constante hausse depuis quatre ans. De 758.000 FCFA en 2014, il est passé à 787.000 FCFA en 2015, avant d’atteindre 814.000 FCFA en 2016 et 850.000 FCFA en 2017.