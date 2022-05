Sénégal : les enseignants en grève, Macky Sall chez le khalife

Les nouvelles perturbations de l’école publique nées des incompréhensions sur le système de rémunération des enseignants et la visite du président de la République au khalife général des mourides sont les principaux sujets traités par les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA.Sud Quotidien titre sur le retour de la crise à l’école sénégalaise, à moins de trois semaines des examens de fin d’études primaires : « Etat et syndicats en prolongation ». Le journal note qu’une rencontre est « envisagée ce jour, lundi, entre le ministre de la Fonction publique et les syndicats pour arrondir les angles et sauver les évaluations de fin d’année ».

EnQuête constate aussi la rupture d’accord entre les enseignants et le gouvernement avant de présenter « le document du +malentendu+ ». Soulignant qu’une réunion de comité de suivi est prévue aujourd’hui « pour lever les équivoques », le quotidien signale tout de même que « l’attitude des syndicats d’enseignants est regrettable et surprenante aux yeux du gouvernement ».

A propos de la visite du khalife général des mourides à Dakar, Le Soleil note que le président Macky Sall promet « un poste de santé et une morgue pour la mosquée » Massalikoul Jinaan. Mais avant de terminer sa visite hier dans la capitale sénégalaise, le guide religieux a « prôné le retour vers l’agriculture ».

En outre, Vox Populi titre sur « le meeting religieusement politique de Mbackiyou » Faye, le représentant du khalife à Dakar, lors de la visite du chef de l’Etat auprès de ce dernier. « Demandez-lui tout ce que vous voulez, tout ce qu’il nous dira, on le fera. S’il demande qu’on vous soutienne, il en sera ainsi », a dit Mbackiyou Faye.

Au même moment, Macky Sall a indiqué à Jeune Afrique une phrase polémique sur son éventuelle candidature pour un troisième mandat : « Mon travail de président est loin d’être achevé ». Ainsi, L’AS note que « Macky Sall charme la communauté mouride ».