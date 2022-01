Sénégal: Locales et derby Sénégal-Guinée à la Une des quotidiens

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent principalement de la campagne des élections locales du 23 janvier prochain et du derby sénégalo-guinéen de cet après-midi, match comptant pour la deuxième journée du groupe B de la CAN 2021.L’Observateur s’entretient avec Aliou Sall, le frère du chef de l’Etat qui cherche à se faire réélire maire de Guédiawaye, une grande commune de la banlieue dakaroise. Il parle dans cette interview des « choix du président et de la défaite de l’opposition ».

Le Quotidien débat de son côté avec « Fadel (Barro) et son Kaolack nouveau ». L’ancien coordonnateur du mouvement citoyen « Y’en a marre » est passé à la politique, devenant candidat à la mairie de cette ville du centre du pays. « Il m’a fallu du courage pour enfin m’occuper de mon terroir », soutient l’ancien journaliste, qui compte « au cœur de son programme » l’assainissement, l’aménagement urbain et l’emploi des jeunes.

S’agissant de la conquête de la ville de Dakar, Vox Populi indique que le candidat Mame Mbaye Niang, qui dirige une liste parallèle du parti au pouvoir, « charge ses concurrents ». Pour lui, « ce sont 10 % de la population qui s’activent politiquement, les 90 % sont une majorité, c’est là où il faut aller chercher les électeurs qui vous feront gagner ».

Walf Quotidien s’intéresse au « mode de scrutin compliqué » de ces élections, se demandant si les citoyens vont faire « deux ou trois votes ».

EnQuête aborde ces Locales sous l’angle des pratiques occultes et relève que « le mystique (est) dans tous ses éclats ». Candidat à la commune de Grand Yoff, Lass Badiane déclare dans le journal que son « oncle est paralysé depuis son investiture par Yewwi Askan Wi », la grande coalition de l’opposition qui veut « libérer le peuple ».

Sur la CAN 2021, L’AS titre sur la deuxième sortie du Sénégal et se met « dans l’attente de Lions conquérants » cet après-midi (13h GMT) face au Syli national de Guinée.

Le sélectionneur Aliou Cissé prévient : « Nous n’allons pas au stade pour perdre ce derby ». Toutefois, « nous sommes déséquilibrés par les absences », ajoute le technicien sénégalais dans le quotidien national Le Soleil. De son côté, son homologue guinéen Kaba Diawara « espère que le match se jouera dans le fair-play ».

« Un derby, mille passions », note Sud Quotidien, soulignant que la première place du groupe B est « en jeu » pour cette rencontre. Le quotidien sportif Stades indique que l’objectif des Lions est de « griffer le Syli pour le ticket des 8èmes ».