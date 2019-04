Sénégal : Macky Sall investi président de la République

Le président de la République Macky Sall a prêté serment, mardi à Diamniadio (périphérie de Dakar), devant les sept membres du Conseil constitutionnel, a constaté APA. »Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir pleinement la charge de président de la République du Sénégal, d’observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de défendre les institutions constitutionnelles, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine », a juré Macky Sall.

Réélu pour un second mandat de cinq ans le 24 février dernier, le président Macky Sall qui a récolté dès le premier tour du scrutin 58, 26 % des suffrages valablement exprimés , a été installé dans ses fonctions par Pape Oumar Sakho, le président du Conseil constitutionnel.

Au total, dix-huit chefs d’État et de gouvernement ont assisté à cette cérémonie solennelle. Il s’agit notamment d’Alpha Condé de la Guinée, de Sahle-Work Zewde de l’Ethiopie, de Félix Thisekedi de la République Démocratique du Congo, de Mahamadou Issoufou du Niger, de Faure Gnassingbé du Togo, de Julius Maada Bio de la Sierra Leone, d’Adama Barrow de la Gambie, d’Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, d’Andry Rajoelina de Madagascar, d’Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire, de Denis Sassou Nguesso du Congo, de Paul Kagamé du Rwanda, de Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et de Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie.

Dans son discours d’une vingtaine de minutes prononcé juste après l’investiture, le chef de l’Etat a soutenu qu’il va poursuivre les efforts pour » la paix, la sécurité et la stabilité » de son pays. Poursuivant, Macky Sall a fait savoir que » c’est avec humilité et détermination » qu’il se remet au service du peuple sénégalais.

Se prononçant sur les priorités de son quinquennat, le président sénégalais a indiqué qu’il ressent » toutes les pulsions » de son pays « . Ainsi, il a promis de fournir » des efforts plus soutenus pour l’emploi des jeunes et (leur) employabilité « . Le président Macky Sall s’est aussi engagé à » porter une attention particulière aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles « .

En outre, le chef de l’Etat a emporté l’adhésion de nombre de ses concitoyens quand il a évoqué son intransigeance face à l’incivisme, avant d’inviter toute la population à » une mobilisation générale pour forger l’image d’un nouveau Sénégal avec zéro déchet « .

Enfin, le président Macky Sall a érigé en priorité l’efficience de l’administration avec notamment la » prise de mesures vigoureuses » dont la réforme des textes et la dématérialisation des procédures et formalités. » Quand on aspire à l’émergence, il faut accomplir avec diligence le travail « , a martelé le chef de l’Etat.