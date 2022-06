Sénégal : Macky Sall sur tous les fronts

Les quotidiens sénégalais parvenus jeudi à APA titrent principalement sur les réformes demandées dans la santé par le président Macky Sall qui est attendu en même temps, ce jour, en Russie pour évoquer le conflit ukrainien.EnQuête titre sur « les chantiers de la réforme » dans le secteur de la santé « en crise ». Selon le journal, la nouvelle ministre de la Santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, « a un délai d’un mois pour préfigurer +les bases d’une réforme hospitalière intégrale+ ». Aussi, le président Macky Sall « réclame un audit général des écoles de formation (publiques et privées) du secteur ».

« Macky envoie Khémesse aux urgences », note Le Quotidien, soulignant que la nouvelle ministre de la Santé a reçu « six directives pour soigner la santé ». Walf Quotidien souligne également que « Macky presse Khémesse et demande un audit des écoles privées » de santé. Le Soleil note aussi que « six mesures phares » ont été prises hier par le Conseil des ministres pour moderniser les hôpitaux et gérer le système de santé.

Sur un autre sujet, le quotidien national indique que Macky Sall et Moussa Faki Mahamat sont attendus à Moscou ce jeudi pour mener la médiation de l’Union africaine (UA) dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

« Macky Sall hôte de Poutine aujourd’hui », note L’AS qui souligne que le président sénégalais va surtout évoquer la question du « déblocage de céréales et de fertilisants en faveur de l’Afrique ».

Sur le secteur bancaire, Le Témoin informe que « la Bicis a été rachetée par la Vista Bank du Burkinabé Simon Tempéré alors qu’on attendait l’Ivoirien Koné Dossongui ou le Sénégalais Pathé Dione ». Faisant un éditorial sur le sujet, le directeur de publication dudit journal, Mamadou Oumar Ndiaye, indique que « les Sénégalais (ne sont) ni prophètes ni charbonniers ».