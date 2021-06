Sénégal : politique et faits divers à la Une

Les quotidiens sénégalais, parvenus mercredi à APA, traitent de la tournée économique de Macky Sall à Thiès et d’une rocambolesque affaire de viol du fils d’un célèbre journaliste.En visite à la cité du rail pour inaugurer l’Institut d’Enseignement Professionnel (ISEP) et lancer les activités de Pôle Emploi en entreprenariat des jeunes et des femmes (PEEJF), Macky Sall a saisi l’opportunité pour vanter son alliance avec Idrissa Seck, arrivé deuxième à la dernière présidentielle informe L’AS.

« Du Gloria s’est ajouté au Mbourou ak Soow (belle entente)» entre lui et Idy s’exclame le chef de l’Etat sénégalais, qui ajoute que le « cocktail est encore plus succulent ».

Si l’on croit Vox Populi, c’est une « déferlante orange et marron-beige » qui a accueilli Macky Sall à Thiès. Le chef de l’Etat chante le « Mburu ak Soow renforcé de Gloria » à l’absence de son allié Idrissa Seck.

Idy « éclipse » l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel) à Thiès indique Walf Quotidien. Malgré son absence, son numéro deux Yankhoba Diattara s’est chargé de la mobilisation. Pendant ce temps, des nervis croit savoir le journal, ont brutalisé des opposants du Parti démocratique sénégalais (PDS) et PASTEF d’Ousmane Sonko.

C’est un Macky Sall satisfait du « ponsé (coktail)» qui annonce l’arrivée de « Gloria » pour rendre plus agréable son compagnonnage avec Rewmi d’Idrissa Seck.

Pour rester dans le jeu politique, Walf Quotidien parle de « l’impossible alliance » entre Macky Sall et Khalifa Sall. Le journal fonde son argumentaire sur le fait que ces retrouvailles vont « déstabiliser » la coalition politique de l’ancien maire de Dakar « Taxawu Sénégal » mais encore le discréditer à jamais au niveau de l’opposition ».

Sud Quotidien pour sa part évoque des « suspicions » après la modification de la loi sur le code pénal et le code de procédure pénal. Dans les colonnes du journal, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, rassure et soutient que les « violences commises dans un rassemblement ne peuvent pas être qualifiées d’actes terroristes ».

Le Soleil parle du démarrage des épreuves du baccalauréat technique et annonce 3584 candidats seront en lice demain.

L’Observateur se projette sur la fête de la Tabaski prévue dans trois semaines. Le journal revient sur les « secrets de l’opération Tabaski » avec le ministre de l’Elevage, Aly Saleh Diop, qui soutient qu’il n’ y aura pas de pénurie estime que le prix du mouton cette année varie entre 65.000 et 400.000 Fcfa.

Dans la rubrique faits divers, cette sulfureuse affaire de viol présumé qui implique le fils du célèbre journaliste, Cheikh Yérim Seck, passé par Jeune Afrique, secoue le Sénégal. Sidy Mohamed Seck, 19 ans, est poursuivi pour viol présumé sur Audrey Bijard, une mineure de 15 ans. Placé sous mandat de dépôt, il est poursuivi pour viol, détournement de mineure et collecte illicite de données.

L’Observateur revient sur les dessous de cette histoire entre deux élèves de Lycée Jacques Prévert de Saly (Mbour). Le journal estime que l’accusé réfute le viol et parle de « relation consentante », pendant que la mère de la mineure de contrainte et a brandi un certificat médical attestant une perte récente de l’hymen de sa fille.

Suite et pas fin de l’affaire des deux danseurs du chanteur Wally Seck qui risquent deux ans de prison dont six mois ferme selon Vox Populi. Les deux mis en cause qui se sont permis un « baiser » sur la bouche en pleine scène de spectacle devant un nombreux public sont poursuivis pour acte impudique et contre nature, outrage public. Le délibéré est attendu le 6 juillet prochain.

En sport, le tableau des quarts de finale de l’Euro est désormais connu. L’Angleterre « achève » le groupe de la mort en battant l’Allemagne (2-0) et retrouve l’Ukraine en quart informe Stades. Les deux autres quarts opposeront Espagne et Suisse et Danemark République Tchèque.

Record se projette déjà sur le choc des quarts entre l’Italie et la Belgique vendredi et indique que les Diables rouges pourraient composer sans deux de leurs pièces maîtresses : Kevin de Bruyne et Eden Hazard, touchés à la cheville et à la cuisse.