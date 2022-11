Sénégal : pour la vulgarisation des guichets de refinancement de la Bcéao

Ce dispositif de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) permet de couvrir à hauteur de 90 % de l’encours du crédit accordé aux PME.Dans les huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ne captent que 14 % du total des crédits accordés par les banques aux entreprises. La qualité financière des dossiers soumis par les promoteurs de ces jeunes sociétés serait la principale cause de ce faible accès aux ressources financières.

« Les banques ont souvent beaucoup de difficultés pour apprécier les risques qui entourent les PME par défaut d’un business plan clair et précis », a expliqué le directeur des PME au ministère du Commerce du Sénégal, Seydina Ndiaye.

Pour pallier ce problème, M. Ndiaye, s’exprimant vendredi à Dakar lors de l’atelier de préparation de la Concertation Nationale sur le Financement des Petites et Moyennes Entreprises au Sénégal, a fait savoir que la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bcéao) a mis en place un dispositif de soutien au financement qui existe dans tous les Etats de l’Uemoa.

Dans le cadre de ce dispositif, la Banque centrale donne des incitations très fortes aux banques commerciales pour faciliter l’accès au financement en ouvrant notamment son guichet de refinancement. Pour tout prêt accordé aux entreprises, la banque commerciale reçoit une garantie équivalente à 90 % du montant alloué à la société bénéficiaire. L’objectif est d’essayer de diminuer les risques qui entourent les entreprises.

« Malheureusement, il y a beaucoup de mécanismes de financement qui visent à financer les entreprises, mais qui ne travaillent pas avec ce dispositif. Parfois, certains partenaires au développement ignorent même l’existence de ce dispositif », a regretté Seydina Ndiaye, soulignant au passage « le besoin de vulgariser les avantages qu’il offre parce que tout le monde y trouve son compte ».

L’atelier de ce matin avait pour objectif de rassembler les acteurs clés intervenant dans l’écosystème du financement des PME autour de diverses thématiques pour échanger puis élaborer en commun des recommandations pour un accès accru des PME au financement. Ces recommandations seront mises à la disposition des autorités à l’occasion de la journée dédiée à la Concertation nationale sur le financement des PME prévue le 29 novembre 2022.