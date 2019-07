Sénégal : poursuite de la hausse des prix de riz parfumé et ordinaire

La tendance haussière des prix respectifs du kg de riz parfumé et de celui du riz brisé ordinaire au Sénégal observée au mois d’avril 2019, s’est poursuivie au mois de mai 2019, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Sur le marché local, les prix respectifs de ces deux denrées alimentaires ont augmenté de 0,7% et 0,8%, en rythme mensuel, durant la période sous revue pour s’échanger à 428 FCFA et 300 FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

En avril 2019, les prix du kg de riz parfumé et celui du riz brisé ordinaire avaient également respectivement augmenté de 3,2% et 1,6%, s’échangeant à 425 FCFA et 298 FCFA.

Sur le marché international, les prix de riz des variétés indienne et thaïlandaise (25% brisure) ont connu des orientations différentes en mai 2019. En rythme mensuel, le riz indien s’est renchéri de 0,3% alors que le cours de la variété thaïlandaise a enregistré une baisse de 0,7%.

Sur les cinq premiers mois de 2019, les prix respectifs des riz indien et thaïlandais ont respectivement reculé de 6,4% et 5,5% par rapport à la même période de 2018.

Selon le Département américain de l’agriculture (USDA) l’offre mondiale de riz en juin 2019 se situerait à 667,8 millions de tonnes pour la campagne 2019-2020, soit un recul de 0,1% par rapport aux prévisions du mois précèdent et une augmentation de 1% comparativement aux estimations de la campagne 2018-2019.

Concernant les prévisions de juin 2019 de la demande mondiale de riz, elles sont établies à 496 millions de tonnes pour la campagne actuelle, en léger recul de 0,04% par rapport à celles de mai 2019. En comparaison aux estimations de 2018-2019, une hausse de 1% de la demande mondiale de riz est anticipée.