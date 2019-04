Sénégal : randonnée pédestre du HCR en soutien aux réfugiés

Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), dans un communiqué parvenu jeudi à APA, annonce l’organisation d’une randonnée pédestre dénommée « Un Pas Pour la Sécurité » le 27 avril 2019 à Dakar.Cette randonnée qui démarrera au Monument de la Renaissance africaine est « une marque de soutien aux familles contraintes de fuir leur foyer dont 76% sont des femmes et des enfants », précise le communiqué.

Le HCR est responsable de la protection des personnes forcées de fuir leurs foyers à cause d’un conflit et de la persécution. Cette population est estimée à 68,5 millions à l’échelle mondiale et à environ 24,2 millions d’hommes, de femmes et d’enfants en Afrique.