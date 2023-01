Sénégal : un ancien chef du parquet répond à Ousmane Sonko

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA titrent principalement sur la sortie de l’ancien chef du parquet au tribunal de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, pour répondre aux accusations de l’opposant Ousmane Sonko depuis l’éclatement de l’affaire de mœurs intitulée « Sweet Beauté ».Le Quotidien indique que l’ancien procureur de la République Serigne Bassirou Guèye est allé « à la barre » pour répondre aux accusations de l’opposant Ousmane Sonko dans l’affaire de mœurs intitulée « Sweet Beauté » et dans laquelle le leader du parti Pastef, troisième avec plus de 15% des suffrages à la dernière présidentielle, est accusé de viols et menaces de mort par la jeune masseuse Adji Sarr.

Le maire de Ziguinchor (sud), renvoyé récemment devant la chambre criminelle, a toujours soutenu que cette affaire est « un complot politique », impliquant entre autres l’ancien chef du parquet de Dakar qui a dirigé l’enquête préliminaire, dans le but d’invalider sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024.

Cependant, le magistrat a affirmé hier, face à la presse, qu’« Ousmane Sonko ne connaît pas son dossier, c’est la politique qui l’intéresse. Je le défie de publier le vrai rapport de la gendarmerie ». Pour Le Soleil, « Serigne Bassirou Guèye clarifie et avertit ». « Si je dois revenir, ce sera avec d’autres éléments », a-t-il ajouté.

Après avoir assisté au point de presse de l’ancien procureur devenu président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), L’Observateur voit un « avis de tempête » et une « marée Bass dangereuse pour Sonko ». « Le devoir, ma formation et mon éducation m’ont imposé le silence tout ce temps. Mais j’ai de la famille, des amis, des collègues et des supérieurs qui me mettent la pression et attirent mon attention sur le fait que personne ne me défendra si je ne le fais pas moi-même », a argué M. Guèye.

L’ex-Premier ministre Aminata Touré, déchue de son poste de député, a également fait face à la presse hier et « engage la résistance » contre Macky Sall et son pouvoir, selon Sud Quotidien. « Dans ce combat, j’y laisserai mon dernier souffle, s’il le faut, car avec lui, je m’attends à tout », a-t-elle dit alors que « la majorité parlementaire nie toute violation de la loi » en l’excluant de l’Assemblée nationale. En revanche, « les organisations féminines de la société civile dénoncent un musèlement du leadership féminin ».

En football, Stades affirme que le Sénégal et la Mauritanie qui s’affrontent ce vendredi soir en Algérie vont jouer « une place pour les demi-finales » du Championnat d’Afrique des nations (Chan), une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats de leur pays. Pour gagner cette rencontre, le technicien Badara Sarr estime que le Sénégal doit « répondre au défi physique et être efficace devant ».

L’objectif des Lions est de « gagner et faire plaisir au peuple sénégalais », affirme le sélectionneur Pape Thiaw. Toutefois, « nous voulons continuer à rêver », a prévenu son homologue franco-comorien de la sélection des Mourabitounes, Amir Abdou.