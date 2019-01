Siaka Cissoko présente ses lettres de créance au président Muhammadu Buhari

Nommé le 7 août dernier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République fédérale du Nigeria et Représentant permanent auprès de la CEDEAO, Siaka Cissoko a présenté ce mardi ses lettres de créance au président Buhari.

Le diplomate guinéen a mis à profit cette cérémonie hautement solennelle pour transmettre les chaleureuses salutations du président guinéen professeur Alpha Condé à son frère et ami du Nigeria Muhammadu Buhari, réaffirmant son engagement de raffermir les relations de coopération entre les deux États. De son côté, le président Buhari, reconnaissant des gestes de solidarité et d’amitié de son frère Condé, a salué les efforts gigantesques de ce dernier dans la transformation et le développement socio-économique de la Guinée d’une part, ainsi que dans la défense de la cause africaine dans le concert des Nations, d’autre part.

Il a par ailleurs marqué la disponibilité et l’engagement du Nigeria à collaborer étroitement avec la Guinée pour faire avancer les principaux agendas sous-régionaux et continentaux, notamment en matière d’intégration et de développement économique et social, ainsi que sur les réformes institutionnelles. Le Président Buhari a enfin demandé au nouvel ambassadeur de transmettre ses meilleurs vœux pour l’année 2019 à son frère le professeur Alpha Condé, au gouvernement et au peuple guinéens. À l’occasion, il faudra souligner que l’ambassadeur Cissoko était accompagné de ses principaux collaborateurs de l’Ambassade