SIAM-2019: Une banque marocaine lance une ligne de financement pour la gestion de l’eau

La Banque marocaine, BMCE Bank of Africa a procédé au lancement d’une nouvelle ligne de financement pour une gestion intelligente de l’eau, à l’occasion de la 14ème édition du Salon Internationale de l’Agriculture au Maroc (SIAM-2019), qui se déroule du 16 au 21 avril à Meknès.Baptisée « Cap bleu », cette ligne de financement fait suite aux accords de partenariats signés, lors de la COP22, avec l’Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), a indiqué BMCE Bank of Africa dans un communiqué.

« Après les solutions Cap Energie et Cap Valoris destinées à financer, respectivement, l’énergie durable et la gestion des déchets, BMCE Bank Of Africa affirme de nouveau son engagement en finance à impact positif, et lance une ligne exclusive Cap bleu », a annoncé la même source.

Il s’agit d’un prêt destiné aux opérateurs privés et publics, dans l’industrie, le secteur de l’eau, l’agriculture, l’immobilier ou l’hôtellerie et dédié au financement des investissements et des biens d’équipement des projets de prétraitement et traitement des eaux usées, de l’assainissement, de la réduction de la consommation d’eau, et de la réutilisation des eaux usées.

En plus du financement pouvant atteindre 100% des coûts d’investissement, « Cap bleu » permet aux clients de bénéficier d’une bonification du taux d’intérêt et d’une assistance technique gratuite proposée par un cabinet expert.