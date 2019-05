Siandou Fofana se recueille sur la tombe du grand-père de Kwame Nkrumah inhumé à Grand-Bereby

Le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs Siandou Fofana, s’est recueilli samedi sur la tombe du grand-père de Kwame Nkrumah, ancien président ghanéen, inhumé en bordure de mer à Grand-Bereby, ville balnéaire dans le Sud-ouest ivoirien.Sur cette tombe, est gravé Yeba Cro, le nom du grand-père de Kwame Nkrumah, décédé le 18 septembre 1893, puis inhumé sur une plage du village Rock, qu’il a fondé avant de s’enfuir vers le Ghana à la suite des travaux forcés, rapporte Denis Bla, l’un des responsables du village.

Selon M. Denis Bla, un doyen du village de Rock, le grand-père de Kwame Nkrumah, s’est installé sur cet espace après avoir tué des panthères, présentes dans la localité. Mais suite à l’arrivée des colons anglais, il a migré vers le Ghana où est né l’ancien président ghanéen.

Auprès de ce sépulcre, dira-t-il, se trouvent celles de ses cousins et l’un de ses fils enterré 100 ans après sa mort. Sur un mur élevé sur la tombe, il est écrit : « Erected by his loving son Moses Bonifacio, Rock town, Bereby » qui signifie érigé par son fils bien-aimé, Moses Bonifacio, dans la cité de Rock, à Bereby.

« Merci de veiller sur ça, c’est quelque chose d’important qui peut aider au développement de votre village, et nous-mêmes acteurs publics, chargés de promouvoir le tourisme, on va s’appuyer sur ça (pour faire connaître vos) plages », a affirmé M. Siandou Fofana.

Interrogé, un natif du village, a confié que « des Ghanéens viennent ici pour voir cette tombe », cependant certains « ne croyaient pas à cela », avant de révéler que des parents de Nkrumah sont actuellement présents dans le village de Rock et issus de la famille « Yrèhoué ».

Cette côte maritime du sud-ouest ivoirien, bordée par l’Océan Atlantique, a été découverte par les Anglais avant qu’elle ne soit sous l’emprise des colons Français qui ont fait de la Côte d’Ivoire leur colonie en 1893, année de décès du grand-père de Kwamé Nkrumah (1909-1972).

Le peuple vivant sur ce littoral est appelé « Kroumen (des gens opérant sur les bateaux) ». L’Etat ivoirien, à en croire le ministre du Tourisme et des loisirs, envisage de faire de cette sépulture un espace bien conservé afin que les siens ou les touristes s’imprègnent de cette histoire.

Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1909 à Nkroful (Ghana) et décédé le 27 avril 1972 à Bucarest, en Roumanie. Homme politique panafricaniste, il dirigea le Ghana comme Premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de président de la République de 1960 à 1966.