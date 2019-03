SIAPRAG 2019 : les préparatifs s’accentuent

« La transformation de l’agriculture de subsistance en agro-industrie, enjeux et défis », c’est le thème du Salon International de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources Animales (SIAPRAG) se tiendront du 12 au 16 juin 2019 à l’esplanade du Palais du Peuple.

Les membres du comité de pilotage se sont réunis dans la salle de conférences du Ministère de l’Agriculture, pour évaluer le niveau d’avancement des préparatifs de ce grand rendez-vous économique. Organisé par le Centre international guinéen des expositions (CIGEX) en collaboration avec le gouvernement guinéen, ce rendez-vous économique réunira plusieurs invités de marque venant de divers horizons. Selon le président du comité d’organisation du SIAPRAG 2019, Mohamed Lamine Touré par ailleurs directeur national de l’agriculture, les différentes commissions travaillent sans relâche pour la bonne réussite de cet événement. « Depuis la mise en place du comité de pilotage du SIAPRAG 2019, les commissions techniques ont tenu cinq réunions plénières dont deux comptes rendus à la coordination générale. C’est pour vous dire que tout est en train d’être mis en place pour organiser l’un des meilleurs salons agricoles du continent », a-t-il déclaré. Parlant du budget proposé par le comité d’organisation du SIAPRAG, Mohamed Lamine Touré a précisé que les DAAF de tous les départements concernés par ledit salon ont été associés pour son examen en vue de fournir un budget raisonnable et acceptable par les différents partenaires.

Pour sa part, le commissaire général du SIAPRAG, Malick Koly a annoncé que la Guinée est désormais inscrite dans les bases de données de l’agenda international des salons d’agriculture. Il a aussi informé les membres du comité de pilotage que le SIAPRAG a scellé de solides partenariats avec des organisateurs d’autres salons internationaux d’agriculture, notamment le SIAM du Maroc. « Pour le SIAPRAG 2019, 15 pays sont attendus dont entre autres, le Maroc, la Turquie, la France, la Chine, l’Egypte, le Nigéria, les Pays-Bas, le Burkina Faso, la Russie, la Biélorussie, la Tunisie. Nous avons également invité 355 entreprises évoluant dans l’agro-business et 250 entreprises évoluant dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage. Pour vous prouver que les préparatifs vont bon train, sur les 6 000 m² disponibles à l’esplanade du Palais du Peuple, aujourd’hui, 1 000 sont déjà couverts. Nos partenaires marocains seront à Conakry le week-end prochain pour finaliser la faisabilité de l’espace devant abriter le salon international de l’agriculture, de la pêche et des ressources animales de Conakry », a indiqué Malick Koly.

Le commissaire général du SIAPRAG n’a pas manqué de louer les efforts que la ministre de l’Agriculture est en train de consentir pour la réussite de la tenue de ce salon. « Outre la promotion du SIAPRAG à travers son site Internet, il faut saluer les efforts de Madame la ministre de l’agriculture, Mme Mariama Camara qui a écrit à 64 ambassades et consulats pour les impliquer dans la réussite de cet événement. Elle a également adressé 422 courriers aux entreprises et organisations paysannes du pays pour solliciter leur participation à ce salon », a rappelé Malick Koly.

Au terme de la réunion d’échanges entre les membres du comité de pilotage du SIAPRAG, le coordinateur général, N’Famara Conté, également secrétaire général du Ministère de l’Agriculture a rassuré le CIGEX du soutien indéfectible des différents départements concernés pour la réussite du salon international de l’agriculture, de la pêche et des ressources animales. « Le salon international de l’agriculture, de la pêche et des ressources animales de Conakry va permettre à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage de notre pays d’avoir plus de visibilité à l’échelle mondiale », a conclu M. Conté.