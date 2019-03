Sidya Touré en pourparlers avec Secrétaires généraux de Conakry

Ce dimanche 3 mars 2019, les Secrétaires Généraux de Conakry conduits par le Secrétaire Général du Conseil National des Jeunes Républicains (CNJR) ont été reçus par le Président Sidya TOURE à sa Résidence à la Minière.

Occasion pour le Secrétaire Général du CNJR d’informer le Président Sidya TOURÉ des différentes consultations pour la mise en place du nouveau Bureau National des Jeunes d’une part et des différentes activités faites jusqu’ici d’autre part. S’agissant des activités de réunion, le SG du CNJR, Badra KONE, a informé le Président Sidya TOURÉ des conclusions de la rencontre au cours de laquelle les Secrétaires Généraux de Conakry ont manifesté le désir de rencontrer le Président du Parti : le soutien et la disponibilité de la Jeunesse Républicaine envers le nouveau Secrétaire Exécutif du Parti, Honorable Saikou Yaya BARRY. Pour le Président Sidya TOURE, cette rencontre lui a permet d’apprécier le niveau de restructuration du Parti engagé à la base et surtout de communiquer avec les Responsables des Jeunes de leurs responsabilités dans la réalisation de l’objectif commun de 2020: Sidya TOURE, Président de la République de Guinée.

En somme, les Secrétaires Généraux, à travers une réponse commune, ont réitéré leur engagement et leur détermination à relever le défi de la conquête du Pouvoir en 2020 en faveur du Président Sidya TOURE.