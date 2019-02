Sidya Touré indexe Alpha Condé

Sidya Touré a un constat amer de la gouvernance du président Alpha Condé.

Pour comprendre l’amertume du leader de l’Union des forces républicaines (UFR), un symbole de l’échec de la gouvernance d’Alpha Condé ce sont les élections communales. Entre violences et corruption, l’élection des exécutifs communaux tourne au fiasco à l’image de la commune de Matoto où le parti présidentiel et celui de Cellou Dalein Diallo se livrent une lutte sans merci. Pour Sidya Touré, le véritable poison se trouve ailleurs. « Un an après le vote pas d’exécutifs communaux en Guinée. Au contraire on travaille à rogner les attributions financières des collectivités locales au profit de la PRÉSIDENCE. Résultat : une accumulation de crises à répétition bloquant le fonctionnement de l’état ».



Comme pour donner raison au patron de l’UFR, l’élection de l’éxécutif de Matoto prévue mercredi, a été reportée sans aucune explication. A noter que l’installation des maires à travers le pays a été émaillée de violences qui ont fait plusieurs morts. Sur fond de tensions et débat sur un éventuel troisième mandat d’Alpha Condé en 2020, la Guinée s’enlise dans une crise électorale sans fin. Du côté de l’entourage présidentiel, aucune réaction pour l’instant sur ces accusations de Sidya à propos de la diminution des attributions financières des collectivités locales au profit de la Présidence