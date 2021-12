Sierra Leone : l’entraîneur de l’équipe nationale de foot menacé de mort

John Keister, qui doit dans les prochains jours publier sa liste définitive pour la Coupe d’Afrique des nations, serait la cible d’intimidations.La Sierra Leone, vingt-six ans après sa dernière participation, va signer son retour à la Coupe d’Afrique des nations. Visiblement, tous les moyens sont bons pour ne pas rater ce rendez-vous continental.

John Keister, le sélectionneur des Leone Stars, aurait reçu une menace de mort s’il ne retenait pas un joueur. Pour le moment, le nom de l’athlète n’a pas été divulgué. Le technicien va bientôt choisir, parmi les 40 joueurs présélectionnés le 20 décembre dernier, les 28 qui vont défendre les couleurs de la Sierra Leone.

Pour sa troisième qualification à la Can après 1994 et 1996, ce pays de l’Afrique de l’Ouest est logé dans le groupe E avec l’Algérie, la Côte d’Ivoire et la Guinée équatoriale. Les Leone Stars feront leur entrée en lice dans la compétition le 11 janvier 2022 face à l’Algérie, championne d’Afrique en titre.