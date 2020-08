Sierra Leone : l’inflation en baisse à 13,30%

L’inflation de la Sierra Leone en glissement annuel s’est établie à 13,30% en juillet, contre 14,36% en juin, selon Statistics Sierra Leone.La région de l’Ouest a connu la plus forte augmentation des prix parmi les quatre régions, passant de 17,29% en juin à 18,36% en juillet.

Les prix des aliments et des boissons non alcoolisées sont passés de 16,94% en juin à 17,26% en juillet.

Il y a eu une baisse des prix des boissons alcoolisées, du tabac et des stupéfiants (de 5,83% en juin à 3,65% en juillet), du logement, de l’électricité, du gaz et des autres combustibles (de 5,83% en juin à 2,96 en juillet).

Il y a également eu une baisse des prix dans les domaines de la santé (de 21,78 en juin à 19,02 en juillet), des transports (de 15,00% en juin à 10,59% en juillet), des restaurants et des hôtels (de 28,65% en juin à 23,12% en juillet) et en divers et biens et services (de 8,87% en juin à 2,93% en juillet).

Cependant, les prix des loisirs et de la culture ont augmenté de 5,94% en juin à 6,41% en juillet et ceux de la communication de -1,29% en juin à 5,56% en juillet.