Signature à Abidjan d’une convention pour construire la plus grande centrale électrique à biomasse de l’Afrique de l’ouest

Le ministre ivoirien du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé a signé lundi à Abidjan une convention avec la société Biovea Énergie pour la construction à Aboisso ( Sud-Est ivoirien) de la plus grande centrale électrique à biomasse de l’Afrique de l’ouest d’un coût d’environ 129 milliards FCFA, a constaté APA sur place.La pose de la première pierre de ce projet qui impactera positivement près de 12 000 planteurs aura lieu au troisième trimestre 2020 et les travaux dureront 3 ans.

Situé dans le Sud Comoé, « ce projet est très important. C’est la plus grande centrale à Biomasse d’Afrique de l’Ouest. Donc la Côte d’Ivoire à travers ce projet imprime sa marque et son positionnement en tant qu’acteur majeur de la production d’énergie en Afrique », a expliqué le ministre Cissé après la signature de cette convention.

C’est un projet qui est situé dans le Sud Comoé. C’est un projet de 46 mégawatts à base de résidu de palmier à huile qui permettra de créer au moins 500 emplois directs en phase de construction et environ 1000 emplois directs et indirects en phase d’exploitation.

« C’est un projet qui est très important avec environ 129 milliards FCFA qui seront investis. Le prix de l’énergie qui sera produite sera de 61, 99 FCFA le KWh. Il permettra à la Côte d’Ivoire d’atteindre ses objectifs en matière de développement d’énergies renouvelables », a ajouté M. Cissé.

Le projet commencera l’année prochaine au troisième trimestre 2020. « Nous allons ensemble procéder à la pose de la première pierre et nous espérons que les délais seront respectés de sorte à ce que nous puissions mettre en service cette centrale en 2023», a-t-il poursuivi.

« La construction de cette centrale électrique à base de biomasse permettra d’alimenter l’équivalent de 315 000 foyers, soit plus de 1 700 000 personnes. Mais au-delà d’un projet, Biovea énergie, c’est aussi un projet d’énergie circulaire avec un impact environnemental et social important et qui s’inscrit dans la durée. C’est 4,5 millions de tonnes de CO² évités en 25 ans d’exploitation», a indiqué pour sa part Raphaël Ruat, le directeur général de Biovea Énergie.

Poursuivant, il a assuré que cette signature de convention marque avec la Côte d’Ivoire le début d’une « longue coopération ». La Côte d’Ivoire ambitionne d’atteindre un taux de mix énergétique de 42% à l’horizon 2030.