Siguiri: 4 personnes tuées par des eaux de pluie dans la mine d’or de Kodjou Oulen

Quatre (04) personnes ont été tuées par les eaux de ruissellement dues aux pluies qui se sont abattues Mardi, 02 Juin 2020, aux environs de 12 heures dans la mine d’or de Boudaba un secteur du district de Kodjou Oulen relevant de la Commune Rurale de Niagassola dans la préfecture de Siguiri.

Selon un membre de la Croix Rouge locale, Djanko Dansoko, ce drame est survenu au moment ou l’accès de la mine était interdit aux orpailleurs. Et pendant qu’il pleuvait abondamment, certains citoyens ont trompé la vigilance des Tomboloma (les gardiens de mine) pour descendre dans les puits qui ont été remplis par des eaux de ruissellement causant la mort de quatre (04) personnes.

Ces victimes sont entre autres, Boua Cissé (20 ans) marié d’une femme et père d’un enfant originaire de Oulada Préfecture de Kouroussa, Moussa Keita (31 ans) marié d’une femme et père d’un enfant originaire de Tiguibery Préfecture de Siguiri, Sékouba Sidibé (28 ans) fiancé à une femme originaire de Banko Préfecture de Siguiri et Ousmane Diallo (24 ans) célibataire originaire de Dinguiraye.

Les corps ont été remis aux parents pour leur inhumation.