Siguiri : lancement de la Semaine nationale de la citoyenneté

Elhadj Ibrahima Kalil Keïta, a lancé lundi, au lycée Roi Hassan II, la 3ème édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP).

L’honneur est revenu tout d’abord au Directeur préfectoral de l’Education par intérim, Issa Kouyaté, d’ouvrir le bal des discours. « Nous interpellons tous les Guinéens afin qu’ils soient de bons citoyens. Malgré les incompréhensions dans les écoles guinéennes mais avec cette citoyenneté, nous gagnerons le pari. Tant vaut l’éducation tant vaut une nation », a déclaré Issa Kouyaté, le DPE par intérim. Le Délégué national de la Semaine nationale de la citoyenneté, Mamoudou Bérété, a salué les cadres présents qui ont assisté à ce lancement. « Moi je ne fais que saluer les cadres de Siguiri parce qu’ils ont tout laissé et se sont mis au service de cette semaine. Vraiment, c’est un premier espoir à Siguiri, dans ce grand lycée », a-t-il indiqué. C’est le discours du préfet qui clôturera cette cérémonie de lancement de la SENACIP au lycée Roi Hassan II, devant des milliers d’élèves. « Messieurs les cadres de la Direction préfectorale de l’Education de Siguiri, distingués invités ici présents, c’est un honneur pour moi, en ce jour solennel, de m’exprimer au service de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. On doit connaître notre devoir pour avoir nos droits. Alors, posons de bons actes », conseille-t-il. Placé cette année sous le thème « 60 ans d’indépendance, une obligation de mémoire citoyenne », cette initiative semble comprise et appréciée par bon nombre de citoyens de la préfecture de Siguiri. La SENACIP 2018 s’étend du 17 au 23 décembre.