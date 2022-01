Siguiri : les forces de défenses saisissent plus de mille kilogramme de chanvre indien

Publié le 27.01.2022 à 14h54 par Linda Manga Minlo'o et Guinéenews

C’est lors d’une patrouille inopinée qu’ont effectué les hommes armés dans cette ville qu’une grande quantité de chanvre a été découvert à Tabakoro.

Selon l’article publié sur le site d’information Guinéenews.Com, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité de Siguiri a effectué une saisie de plus de mille kilogrammes de chanvre indien dans la commune urbaine de la ville, a appris Guineenews, ce jeudi 27 janvier 2022.

C’est au camp d’infanterie de Siguiri que la présentation de la quantité saisie a été faite à la presse en présence de l’ensemble des autorités locales. En donnant les détails, le chef d’escadron, Ibrahima Sory Sidibé, commandant de compagnie de la gendarmerie territoriale de Siguiri, a demandé aux citoyens de les aider en les fournissant des informations.

« Il y a la saisie de 25 sacs contenant plus de mille kilogrammes de chanvre indien. Donc, cette autre saisie est le fruit de l’effort des forces de défense et de sécurité. Nous demandons aux citoyens de nous aider, pour que nous puissions mettre hors d’état de nuire les malfrats », sollicite-t-il.

Pour plus de précisions, le Colonel Abdoulaye Touré, le commandant du camp d’infanterie de Siguiri a indiqué que la saisie s’est déroulée non loin du camp et ne compte pas reculer dans la lutte contre le grand banditisme. « L’opération s’est déroulée dans la nuit du dimanche 23 janvier dans le secteur de Tabakoro dans la commune urbaine de Siguiri sur la route de Kouremalé. Mais ce qui reste clair nous n’allons pas reculer dans ce combat noble de la lutte contre l’insécurité, le grand banditisme à Siguiri. »

Il faut rappeler que les propriétaires de cette quantité de chanvre indien sont introuvables pour le moment car ayant pris la poudre d’escampette avant la présence des forces de défense et de sécurité sur les lieux.

