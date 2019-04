Sirènes révisionniste : l’autre scandale de l’arnaque et de l’escroquerie !

C’est un printemps de mensonges et de dilapidations des deniers publics qui s’annonce en cette fin de règne d’un régime aux résultats calamiteux.

Alors que le débat sur un troisième enfer pour ne pas dire un troisième mandat en faveur du président sortant guinéen fait rage, les voleurs de la République eux, engagent une course effrénée vers un enrichissement illicite sous le prétexte, rempiler très largement pour le Pr Alpha Condé.

Pour ce faire, on ne change ni d’acteurs ni de stratégies politiques. Comme on aime à le dire chez nous, « chassez le naturel, il reviendra au galop », car, l’habitude est une seconde nature.

Les bourreaux de la Constitution sous Lansana Conté, des prévaricateurs jamais égalés, reviennent avec une mentalité rétrograde et suicidaire : la révision constitutionnelle.

Ces adeptes des coups tordus et missionnaires de sale besogne ou des habitués de la manipulation ethnique sans vergogne sont de retour. La République en souffre et la Constitution en pleure. C’est le début d’un long malheur qui se pointe à l’horizon ! Un mandat de plus, Un ENFER DE TROP ! Il ne faut jamais reproduire la même erreur ou refaire le même accident dans notre histoire.

Pendant que le clan se beurre, la République se meurt

C’est un sombre constat assez ahurissant. Révoltant, dégoûtant ! L’argent coule à flot ! On pompe sans frein dans les caisses de l’État. C’est l’occasion pour les marionnettes de la République pour se remettre les signaux au vert. C’est l’ultime moment à jamais. Lors des meetings favorables au Roi Midas de la grande mythologie grecque, il pleut suffisamment de francs. On dépense sans calculer.

Chez nous, on appelle ça, partage de la prospérité nationale ! À quoi bon de changer un régime quand il apporte à un clan bonheur, santé et prospérité ? Voici le triste sort réservé à notre démocratie. Égoïsme, cupidité, malhonnêteté, c’est le résumé parfait des pique-assiettes de la République. Qu’ils sont dégueulasses, ces types-là !

Chaque serviteur du futur ROI doit paraitre habile et loyal. C’est au prix de sa survie aux affaires : mouiller le maillot est désormais le symbole de la fidélité. Voilà, c’est une bonne affaire non ? Alors, qui est ce fou qui ne cherche pas une telle opportunité surtout quand on se beurre sans peur, qu’il meurt votre chiffon de Constitution ! C’est le retour du refoulé !

Silence, on travaille ! La royauté est de retour !

Mais en attendant, le futur ROI devra absolument s’incliner devant la mémoire de feu le général Lansana Conté pour demander sa baraka (bénédiction ). Car, il y a une réalité du pouvoir que le pouvoir lui-même ignore sa Majesté !

Tout change, tout évolue. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas. Avec la nouvelle Constitution, on quitte la République du ‘’ça va aller » pour le Royaume du ‘’ça ira mieux », sa Majesté !

Bon, j’ai juste envie de dire que ça suffit ! Aux marchands d’illusions et perroquets de la République, notre Constitution n’est pas un papier hygiénique.

Il est sacré et on ne se sucre pas avec !

Unis, nous vaincrons !

À bon entendeur, salut !