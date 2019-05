Six chefs d’Etat attendus aux obsèques d’Etienne Tshisekedi, jeudi

Six chefs de l’Etat africains sont attendus aux obsèques de l’opposant et ancien Premier ministre, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, père de l’actuel président de la République, décédé à Bruxelles, en Belgique, le 01er février 2017 des suites d’une embolie pulmonaire à l’âge de 84 ans.Ces six chefs d’Etat sont le Congolais Dénis Sassou Nguesso, l’Angolais Joao Lourenco, le Zambien Edgar Lungu, le Togolais Faure Gnassigbe, le Guinéen Alpha Condé et le Rwandais Paul Kagame.

Au programme de ces obsèques qui vont se dérouler du 30 mai au 01er juin à Kinshasa, il est notamment prévu l’arrivée de la dépouille le 30 mai ainsi que des hommages officiels le vendredi 31 mai au stade des Martyrs avant l’inhumation prévue le samedi 01er juin au mausolée spécialement conçu à cet effet dans la commune de la N’sele, à l’Est de Kinshasa.

Le gouvernement a décrété que la journée du jeudi 30 mai sera « chômée et payée » à Kinshasa afin de permettre à la population de réserver « un accueil digne » au premier ministre honoraire Etienne Tshisekedi.