Société et politique dans la presse en ligne burkinabè

Les médias en ligne burkinabè visités samedi par APA décrytent l’actualité nationale marquée par, entre autres, la politique et des faits de société.«Burkina: les autorités coutumières et religieuses lancent un appel à l’union et à la cohésion nationale», titre Fasozine.com qui précise qu’il s’agit d’une première dans l’histoire sociopolitique de notre pays.

Le journal en ligne rapporte que les autorités coutumières et religieuses du Burkina Faso ont lancé solennellement ce vendredi 10 janvier 2020 depuis le palais royal du Mogho Naaba Bâongo, sis à Ouagadougou, un appel au renforcement de la cohésion sociale, à la recherche de la paix dans la justice et la réconciliation.

A ce sujet, Lefaso.net affiche : «Vœux du nouvel an : Les autorités coutumières et religieuses du Burkina souhaitent la paix».

De son côté, Burkina24.com relate que le ministère burkinabè de la culture est en chantier pour l’élaboration du rapport de l’Organisation des Nations unies pour la science et la culture (UNESCO).

Pour sa part, Wakatséra.com informe que deux trafiquants d’espèces fauniques ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis par le Tribunal de Grande Instance de Fada N’Gourma (capitale de la région de l’Est), le 18 décembre 2019.

En politique, le même site d’information renseigne que le ministre malien de l’Education nationale, Dr. Témoré Tioulenta, est décédé hier vendredi à Bamako, des suites de maladie, selon une information de Maliweb.

Pendant ce temps, Lefaso.net revient sur la récente conférence de presse animée par le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP, parti au pouvoir).

Selon le confrère, la rencontre a permis d’évoquer, entre autres, la présentation des vœux du parti au peuple burkinabè, la question sécuritaire, les élections législatives et présidentielles et les perspectives qui se profilent tout au long de l’année civile 2020.