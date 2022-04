Société générale de Côte d’Ivoire: un total bilan de 3.000 milliards Fcfa

Depuis cinq ans, l’institution bancaire a augmenté les fonds prêtés aux acteurs économiques ivoiriens.Le total bilan de Société générale Côte d’Ivoire est estimé 3.000 milliards de Fcfa, a informé son Directeur général, Aymeric Villebrun, annonçant par la même occasion une série de festivités pour le 60e anniversaire de la banque.

« Aujourd’hui, le total bilan de Société générale Côte d’Ivoire, c’est 3.000 milliards de Fcfa. Il comprend (d’une part) l’ensemble des financements qu’on accorde à l’économie ivoirienne, et (d’autre part) l’ensemble des dépôts et des fonds que les actionnaires nous ont confiés pour avancer », a indiqué, mardi dernier, Aymeric Villebrun, lors d’une conférence de presse au siège de la banque.

Concernant les fonds propres de la banque, il a fait savoir qu’aujourd’hui, l’établissement dispose de 300 milliards Fcfa comme fonds que les actionnaires ont confiés à la Direction générale pour prêter à l’économie ivoirienne, un chiffre qui est en très forte croissance depuis cinq ans.

« Cette année, ce sont plus de 30 milliards Fcfa de fonds propres additionnels que les actionnaires de la banque vont laisser, si c’est bien voté à l’Assemblée générale, dans un peu moins d’un mois, pour nous donner la capacité de continuer à accroître et accompagner l’économie », a-t-il ajouté.

L’établissement bancaire, dans son accompagnement de l’économie locale, fait par ailleurs des investissements dans son réseau d’agences. Depuis quatre ans, il aura ouvert à la fin de cette année une vingtaine d’agences dites traditionnelles et une vingtaine d’agences digitales, surtout à l’intérieur du pays pour se rapprocher des clients et être en mesure de répondre à leurs besoins.

La crise sanitaire de Covid-19 a impacté cette filiale de Société générale à l’instar de plusieurs autres dans le monde. Selon M. Villebrun, la pandémie a été « plus drastique » en Europe, où les impacts étaient sévères.

Le Directeur général chargé des marchés financiers, Marc Guigni, a rappelé qu’une stratégie dédiée aux PME, mise en place en 2019, prévoyait à travers un protocole signé avec le ministère de tutelle, une enveloppe 350 milliards Fcfa sur une période de quatre ans.

« A la fin de l’l’année 2021, on devrait être à peu près à 260 milliards Fcfa d’utilisation », a-t-il relevé, avant d’ajouter qu’on est sûr d’atteindre nos objectifs qui étaient fixés pour 2023″.

En outre, la banque fait de l’accompagnement non financier qui se traduit en termes de gouvernance, de formation et d’accompagnement à travers les partenariats, notamment en termes de levée de fonds pour la croissance des PME.

A ce jour, la filiale ivoirienne de Société générale a, en 60 ans, accompagné 3.000 entreprises dont 44% de PME, 500.000 clients particuliers et professionnels inscrits dans les livres. Elle fait également des actions citoyennes en termes de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).

Au niveau de l’art contemporain, la banque envisage d’ouvrir un musée pour accompagner ce secteur ainsi que l’inclusion’financière.

Lors de ces festivités marquant son 60e anniversaire, la banque va célébrer la Fondation Société générale Côte d’Ivoire, créée pour renforcer son ancrage de banque solidaire au service des communautés et du développement social du pays.

Après 60 ans, le management de la banque veut apporter un « beau rafraîchissement » du siège inauguré en 1965 par feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien, avec une « complète rénovation de ce siège dans le plus grand respect de sa valeur architecturale ».

Pour sa part, Adama Ouattara, Directeur général adjoint, chargé des Ressources, a mentionné que la banque veut « autonomiser au maximum » les clients afin que les services ne soient pas un parcours du combattant.

Pour améliorer son réseau bancaire, la filiale a élaboré des portefeuilles projets très larges et très riches avec des outils digitaux innovants pour renforcer sa présence et accompagner beaucoup plus les acteurs économiques ivoiriens.