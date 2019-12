Société, industries extractives et politique au menu de la presse sénégalaise

Lees quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA traitent d’une diversité de sujets, dominés par les questions sociales notamment l’augmentation des salaires dans le privé et les recettes de l’Etat dans les industries extractives en 2018.« Augmentation des salaires dans le privé : cadeau de fin d’année du patronat », titre Le Quotidien, soulignant que les hausses varient entre 5 et 8%.

Walf Quotidien note pour sa part « la montée des périls » avec la hausse du prix de l’électricité, la crise dans le secteur de l’eau et la question des libertés publiques. Le journal informe par ailleurs que l’activiste « Guy Marius et consorts reprennent le bol », après avoir entamé une grève de faim en prison. Leur arrestation résulte de la manifestation devant les grilles du palais de la République contre la hausse du prix de l’électricité.

L’Observateur titre sur ce sujet avant de revenir sur « les péripéties du limogeage du commissaire Mamadou Ndour » du Commissariat central de Dakar, notant qu’un « conseil de sécurité » s’est d’ailleurs tenu au palais.

Sur un autre sujet, ce journal note que « l’Etat retire d’urgence un médicament dangereux » dans les officines pharmaceutiques, avec cependant des « interrogations sur une décision prose en catimini ».

Le journal met en cause également l’Etat du Sénégal avec son « jeu trouble » dans l’affaire de « 250 familles en détresse » qui ont reçu un « ultimatum » pour quitter le Camp Sékou Mballo de Dakar, avec « la présence suspecte de sociétés chinoises ».

L’AS publie un dossier sur « le supplice des réfugiés mauritaniens » et relève entre autres la fraude, le difficile accès aux documents administratifs et le sentiment d’abandon de ces personnes. Le journal ajoute dans ces difficultés le refus de reconnaissance des cartes de réfugiés et les lenteurs dans la naturalisation.

Sur les industries extractives, le quotidien national indique que « 122 milliards de FCFA (sont) générés en 2018 » là où Walf Quotidien voit des « recettes en chute libre ». Plus précis, Le Quotidien note que les revenus générés sont en « baisse de 4,5 milliards en 2018 ».

Sur la « nouvelle gouvernance » de Macky Sall, EnQuête relève sa « politique du sabre » brandie contre certains de ses collaborateurs. Mais « en matière d’Etat, il n’y a pas de pardon, une faute lourde se paie tout de suite, cash », analyse le politologue Ibou Sané pour le journal.

Mais il y a « le temps du consensus », note Sud Quotidien, parlant du dialogue politique et ses travaux du comité technique de suivi de l’audit du fichier et de l’évaluation du processus électoral.

En football, Stades salue le fait que Liverpool se soit qualifié « en 8èmes (de finale de la Ligue des champions) grâce à ses Africains », notant que les Reds « tuent le suspense à Salzbourg », un club autrichien, en « 2 minutes ».

Traitant le sujet sur un angle plus sénégalais, Record note que « Sadio et Koulibaly rejoignent Wagué en 8èmes », sans compter Gana Guèye du PSG.