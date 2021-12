Sondage/Radio marocaine : L’athlète Soufiane Bakkali et la Taekwondoka Sakina Sahib, meilleurs sportifs de 2021

L’athlète Soufiane Bakkali et la taekwondoka Sakina Sahib ont été élus meilleurs sportifs marocains de l’année 2021, à l’issue du sondage réalisé par le service sport de la Radio marocaine, auprès de 36 supports médiatiques marocains répartis entre organes de la presse télévisuelle, radiophonique, agencière et digitale outre les quotidiens et hebdomadaires.A l’instar de 2019, Soufiane Bekkali, médaillé d’or lors des Jeux Olympiques de Tokyo-2020 dans l’épreuve de 3000 steeples, a dominé le classement dans la catégorie masculine après avoir engrangé un total de 96 points, bien devant le karatéka Abdelali Jina, 3ème au championnat du monde à Abou Dhabi avec 22 points et la star marocaine du Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, arrivé en troisième position ex-aequo avec le taekwondoïste Hamza El-Hacham, couronné du titre africain au Sénégal, avec 11 points chacun.

Chez les dames, la taekwondoka Sakina Sahib, médaillée de bronze aux Championnats du monde exclusivement féminins de taekwondo dans la catégorie des moins de 46 kg des poids fin, à Riyad en Arabie Saoudite, est arrivée en tête du classement de ce sondage avec 79 points, devant sa consœur Omaima Bouchti, sacrée championne d’Afrique au Sénégal et la judoka Soumia Iraoui, championne d’Afrique de moins de 52 kg au Sénégal avec un total de 17 points.

Tout en remerciant les différents médias sportifs ayant participé à ce sondage, la Radio nationale informe son audience qu’elle entend, si les circonstances liées à la situation épidémiologique le permettent, organiser une cérémonie officielle en l’honneur des athlètes primés.

Lors de cette cérémonie, un hommage sera rendu à une pléiade d’acteurs sportifs et des journalistes qui ont pleinement contribué au développement et au rayonnement du sport dans le pays, promet la Radio nationale.